Суд в Бресте приговорил двух 18‑летних наркокурьеров к 10 годам лишения свободы

Суд Ленинского района Бреста приговорил двух 18-летних местных жителей Ю. и М. к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте психотропных веществ в составе организованной группы (часть 4 статьи 328 УК), сообщает Генпрокуратура.

«Как установлено в ходе судебного следствия, 17-летние Ю. и М. летом 2020 года согласились "работать" курьерами-закладчиками в одном из интернет-магазинов для продажи психотропных вещества на территории Бреста и Брестского района. За выполненную работу от руководителя ОПГ они получали денежное вознаграждение», — пишет пресс-служба ведомства.

При обыске у обвиняемых нашли более 140 свертков с «запрещенными к обороту субстанциями» общей массой более 200 грамм.

Оба обвиняемых не признали вину в суде: Ю. пояснил, что приобрел психотропные вещества для личного потребления, а М. отрицал свою причастность к преступлению.