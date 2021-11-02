Экс‑омоновца осудили на 3 года домашней химии за участие в августовских протестах

2 ноября суд Московского района Минска приговорил экс-омоновца Максима Климовича к 3 годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, 9 августа 2020 года Климович стоял в сцепке недалеко от стелы «Минск — город герой», выкрикивал лозунги, хлопал и блокировал дорогу.

Обвиняемый признал свою вину и сказал, что вместе с другом случайно оказался между толпой и ОМОНом. По его словам, их подхватили под руки — так они и оказались в сцепке.

Максима Микулича, друга обвиняемого, доставили в суд под конвоем и в наручниках, его допрашивали из клетки рядом с обвиняемым.

Климовича и Микулича силовики вычислили по фотографиям с акции. В начале лета обвиняемый уехал жить в Польшу, но вернулся в середине августа. Через несколько дней его задержали дома в агрогородке Хатежино. Правозащитники отмечают, что после задержания ГУБОПиК записал с Климовичем «раскаивающееся» видео, где он говорит, что на акциях протеста в августе «находился в сцепке с целью противодействия сотрудникам правоохранительных органов».

Климович ушел в отставку со службы в ОМОНе после выборов 2010 года. Официально уволиться ему удалось только в 2012 году. До задержания он работал автомехаником.