Минюст решил, что защитница Эдуарда Бабарико не может работать из‑за «недостаточной квалификации»

28 октября Квалификационная комиссия Минюста приняла решение о невозможности выполнения адвокатом Эдуарда Бабарико Ириной Воронковой своих обязанностей из-за «недостаточной квалификации», сообщила пресс-служба ведомства.

«Была и еще пока являюсь [защитницей Эдуарда Бабарико]. Еще пока совет [коллегии адвокатов] не принял решение об исключении меня, поэтому пока работаю», — пояснила Воронкова «Медиазоне».

Кроме Воронковой, недостаточно квалифицированным комиссия признала адвоката Игоря Петрашевича. Адвокатов Александра Бирилова и Андрея Неведовского комиссия признала соответствующими должности не полностью — им дали отсрочку аттестации на полгода. Бирилов — защитник члена «Союза поляков» Андрея Почобута, обвиняемого в разжигании розни (статья 130 УК).

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В июне 2020 года по пути в Центризбирком Эдуарда Бабарико задержали вместе с его отцом Виктором Бабарико, который на тот момент претендовал на участие в выборах президента. Эдуарда обвинили в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК). Он содержится под стражей в СИЗО КГБ.

6 июля Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

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Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.