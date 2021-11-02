Мининформ заблокировал сайт изданий «Флагшток» и «Народные новости Витебска»

Министерство информации заблокировало сайты изданий «Флагшток» из Гомеля и «Народные новости Витебска», сообщают сами СМИ.

При попытке зайти на сайты изданий из Беларуси появляется сообщение о том, что доступ к ним ограничен «на основании решения министерства информации». Причина блокировки не уточняется.

В июне этого года суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал издания «Флагшток». Он внесен в Республиканский список экстремистских материалов.

Главный редактор «Народных новостей Витебска» Сергей Серебро рассказал «Белапану», что первые жалобы на доступ к сайту появились 29 октября от пользователей «Белтелекома». Со временем сообщение о блокировке от Мининформа появилось и на других операторах.

«В августе 2020 года Миниформ заблокировал один из наших поддоменов — news.vitebsk.сc. Сейчас, по всей вероятности, заблокировали все существующие поддомены и основной домен vitebsk.сc», — сказал Серебро.

28 октября Мининформ заблокировал доступ сразу к трем изданиям (Deutsche Welle, «Настоящее время», «Новы час»)» за «распространение гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими».

Вскоре ведомство заблокировало сайт российского информагентства Regnum и зеркала сайтов телеканала «Белсат», правозащитного центра «Вясна», изданий «Еврорадио» и «Радыё Свабода».