Google заблокировал ютуб‑каналы «Беларуськалия», «Бремино групп» и еще нескольких предприятий и областных УВД

Google заблокировал ютуб-каналы «Беларуськалия», Лидского ОАО «Лакокраска», компании «Бремино Групп», еще нескольких беларуских компаний и областных УВД. Первым на это обратило внимание «Народное антикризисное управление».

По информации НАУ, помимо перечисленных, американская компания заблокировала каналы Гродненской табачной фабрики «Неман», предприятия «Нафтан», компаний «Дана Холдингс» и «Белшина», а также ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестской и Гомельской области.

При этом канал «Белшины», ссылка на который указана на официальном сайте компании, все же открывается. На сайте «Нафтана» нет ссылок на ютуб, однако канал газеты «Вестник "Нафтана"» заблокирован.

Ранее днем Google заблокировал аккаунт и ютуб-канал Следственного комитета из-за введенных против Беларуси санкций. Компании, каналы которых Google заблокировал теперь, также находятся в санкционном списке США.