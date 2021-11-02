В Санкт‑Петербурге Интерпол по запросу США задержал бывшего хакера из Беларуси Сергея Павловича

1 ноября в Санкт-Петербурге Интерпол задержал бывшего беларуского хакера и автора книги «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера» Сергея Павловича, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований». Вскоре после задержания Павловича отпустили, рассказал он «Нашай Нiве».

В Санкт-Петербург беларус прибыл 30 октября и должен был уехать 1 ноября. В день отъезда сотрудники петербургского бюро Интерпола задержали его у отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте.

Павлович находился в международном розыске по запросу США, где он проходит фигурантом по делу о крупной краже персональных данных в 2000-х. В 2016 году основателя международной «биржи кардеров» ShadowCrew Альберта Гонсалеса осудили по этому делу на 20 лет тюрьмы.

Как сам Павлович рассказал изданию «Наша Нiва», его отпустили вскоре после задержания.

«Вчерашнее задержание было связано с давним розыском 2007 года — мы это решаем с американской прокуратурой. Кажется, все нормально, но розыск висит. Я вчера зарегистрировался в отеле, зазвенел в базе, приехали сюда органы, но все этично: зашли в ресторан, я ем, говорю — можно доесть? Да, Сергей Александрович», — сказал изданию бывший хакер.

После этого Павловича, по его словам, отправили в «обезьянник» на полчаса, а затем последовал разговор с прокурором.

«Мы поговорили, был ли я в США, левые вопросы. Отпустили, я живой и на свободе», — резюмировал Павлович.

В 2009 году суд Первомайского района Минска приговорил Сергея Павловича к 10 годам колонии по пяти статьям УК: «Повторное хищение имущества с использованием компьютерной техники»; «Приготовление к хищению имущества»; «Сбыт поддельных банковских пластиковых карточек»; «Приготовление к сбыту поддельных пластиковых карточек», а также «Хранение и распространение порнографии».

Находясь в заключении, осужденный написал и издал книгу «Как я украл миллион, исповедь раскаявшегося кардера» с тиражом в 3 000 экземпляров. В ней он призывает людей не идти по его пути. Весь гонорар автор передал в детскую онкологическую больницу в Боровлянах.

В 2016 году беларус вышел на свободу.

Обновлено в 15:14. Добавлен комментарий Сергея Павловича для «Нашай Нiвы».