Google заблокировал аккаунт и ютуб‑канал Следственного комитета из‑за санкций против Беларуси

Компания Google заблокировала аккаунт и ютуб-канал Следственного комитета из-за введенных против Беларуси санкций, сообщает «Белта» со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Гончарову.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — указано в сообщении от компании.

При попытке открыть ютуб-канал СК появляется сообщение, что аккаунт «заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

В Google на запрос «Медиазоны» о блокировке ответили: «Google соблюдает все применяемые санкции и законы о соответствии правилам и нормам торговли. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает эти правила, мы принимаем соответствующие меры».

Юлия Гончарова отметила, что ютуб-канал был верифицирован и имел 23 тысячи подписчиков. На нем публиковались видео с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по уголовным делам, видео по темам борьбы с наркотрафиком, киберпреступностью, изготовлением и распространением детской порнографии и насилием. «Часть [видео] касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан», — сообщили в СК.

Обновлено 4 ноября в 15:52. Добавлен комментарий Google.