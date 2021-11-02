МВД признало «экстремистскими формированиями» три анархистских интернет‑ресурса

МВД признало «экстремистскими формированиями» анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя», сообщает МВД.

В марте 2021 года ГУБОПиК отчитался о задержании семерых анархистов из «Революционного действия» по делу о создании преступной организации. В государственной газете «Беларусь сегодня» эту группу называют «одной из самых радикально настроенных».

«Народная самооборона» и «Революцiйна дiя»— российское и украинское анархистские движения, которые публично поддерживают своих беларуских соратников.

В обновленный «перечень причастных к экстремистской деятельности» МВД внесло сайты, социальные сети, телеграм-каналы и боты трех организаций.

Ранее экстремистскими формированиями признали инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення», NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы» и «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.