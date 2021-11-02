Генпрокурор просит Верховный суд признать объединение «Супраціў» террористическим

Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный Суд заявление о признании объединения «Супраціў» и входящих в него групп «Кибер-Партизаны», «Дружины Народной Самообороны» и «Буслы ляцяць», террористическими, сообщает Генпрокуратура.

Как утверждается в сообщении ведомства, руководители объединения «Супраціў» — два гражданина Беларуси, проживающие на территории США.

«Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии ведомства, в телеграм-каналах и чатах объединения «публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации».

«В частности, с весны 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта», — пишет ведомство.

Генпрокуратура добавляет, что «по фактам совершения участниками формирования преступлений» уже возбуждены и расследуются уголовные дела об уничтожении или повреждении имущества (статья 218 УК), терроризме (статья 289 УК) и угрозе совершения теракта (статья 290 УК).

«Супраціў» — объединение трех протестных инициатив. В него входят «Кибер-Партизаны», «Буслы ляцяць» и «Дружины Народной Самообороны».

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных. 1 ноября группа также заявила о взломе базы данных беларуского Фонда социальной защиты населения, а также внутренней почтовой системы МВД.

В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.

Контент телеграм-канала «Дружины Народной Самообороны» состоит в основном из перепостов других каналов, в частности — «Буслы ляцяць».

Все три инициативы признаны в Беларуси экстремистскими формированиями.