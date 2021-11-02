Против студента, который притворялся милиционером, чтобы вымогать деньги у подростка, возбудили дело о мошенничестве

Против 21-летнего минского студента, который притворялся милиционером и вымогал деньги у подростка, возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (часть 1 статьи 14 и статья 209 УК), сообщает МВД.

По версии милиции, студент познакомился с подростком, откликнувшись на объявление о продаже электронной сигареты.

«Увидев перед собой несовершеннолетнего продавца, покупатель представился сотрудником милиции, забрал у него парогенератор и пригрозил ответственностью», — пишет ведомство.

Как добавляет МВД, после этого студент написал подростку с другого аккаунта и узнал, что тот проходил свидетелем по уголовному делу о поджоге. Тогда он решил использовать эту информацию против несовершеннолетнего.

«Для этого проверенным способом представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал возобновить расследование в отношении парня, если тот не передаст одну тысячу долларов», — поясняет милиция.

Сейчас студент задержан, уточняет ведомство.