Минчанину дали 3 года химии и 8 700 рублей штрафа за оскорбление Лукашенко и 11 чиновников в телеграме

29 октября суд Советского района Минска приговорил минчанина Вадима Гиля к 3 годам химии и оштрафовал его на 300 базовых величин, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Гиля признали виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и представителей власти (часть 1 статьи 369 УК). Его также обязали возместить 1 000 рублей морального ущерба главе минского ОМОНа Дмитрию Балабе.

По версии следствия, минчанин с апреля по июнь 2021 года оскорбил 11 человек в комментариях под постами телеграм-канала «Кулуары KYKY». Среди них Александр Лукашенко, экс-министр здравоохранения Владимир Караник, глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба, замглавы МВД Николай Карпенков, депутат Андрей Савиных, помощница прокурора Алина Касьянчик и другие.

По мнению прокурора Анастасии Малико, обвиняемый «осознавал публичный и унизительный характер своего высказывания с целью нанести вред авторитету государственной власти».

Вадим Гиль полностью признал вину и раскаялся. Он сказал, что не был подписан на телеграм-канал, но читал там новости и оставлял комментарии. По его словам, этот период лично для него был сложным, и он поверил информации из телеграм-канала, а в комментариях выразил свое негодование.

Беларуса задержали 27 июля. С тех пор он находился под стражей в СИЗО.

Прокурор запросил для обвиняемого 3 года химии, штраф в размере 300 базовых величин, конфискацию телефона и обязанность возместить моральный вред Дмитрию Балабе в размере 1 000 рублей. Судья Марина Федорова вынесла ровно такое наказание.