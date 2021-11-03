Гомельского правозащитника Леонида Судаленко приговорили к 3 годам колонии, его помощницу Татьяну Ласицу — к 2,5

Суд Центрального района Гомеля приговорил правозащитника Леонида Судаленко к 3 годам колонии, его помощницу Татьяну Ласицу — к 2,5 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Их признали виновными в организации грубого нарушения порядка и финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности (часть 1 и 2 статьи 342 УК). Суд проходил в закрытом режме.

В письмах коллегам Леонид Судаленко рассказывал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке от 25 октября, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как писала «Вясна», этот эпизод правозащитнику вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

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Вместе с Судаленко и Ласицей обвиняемой по делу проходила волонтерка правозащитного центра «Вясна» Мария Тарасенко. Она уехала из Беларуси незадолго до одного из последних заседаний. Активистка находилась под подпиской о невыезде. Дело против нее выделено в отдельное производство.

Судаленко и Тарасенко задержали в один день — 18 января. Волонтерку отпустили из ИВС через 72 часа. Татьяну Ласицу задержали в аэропорту 21 января.