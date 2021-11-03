Прокурор запросил 5 лет лишения свободы анархисту и блогеру Николаю Дедку

Гособвинитель попросил наказать блогера и анархиста Николая Дедка пятью годами колонии, сообщает сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

Сегодня в Минском городском суде возобновился процесс по делу против анархиста — спустя почти четыре месяца перерыва на психолингвистическую экспертизу. Перерыв в процессе длился с 6 июля, когда судья Анастасия Попко назначила психолингвистическую экспертизу, на которую отправили около 20 постов из телеграм-канала анархиста.

Сегодня Дедок выступил с последним словом, его цитируют правозащитники. В Приговор анархисту огласят 10 ноября.

«Все участники процесса с юридическим образованием отлично видят и понимают, что происходит. Я только хочу поблагодарить своих родных, друзей, товарищей-анархистов, журналистов, правозащитников, всех неравнодушных, которые ценят мою работу, за то, что поддерживали меня на протяжении всего этого года и помогали материально. Это очень важно для меня. Ну а всем, кто имеет отношение к организации этого судебного процесса, а также других политических репрессий в моей стране, я хочу сказать: не питайте иллюзий. Никакие написанные вами бумаги, никакой террор не могут остановить освобождение человека и прогресс. Мы все равно победим!» — сказал Николай Дедок.

По версии следствия, Дедок участвовал в акции протеста 23 августа в Минске, «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги.

«Сейчас доем "Роллтон" и буду тебя бить». Анархист Николай Дедок выступил в суде и рассказал, как его пытали силовики

Также обвинение считает, что анархист несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», призывал к действиям против нацбезопасности Беларуси и «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Во время обыска на съемной квартире Дедка в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами». Согласно обвинению, анархист не закончил изготовление взрывных устройств, поскольку «не успел снабдить их приспособлением, обеспечивающим воспламенение.

Обновлено в 13:12. Добавлено последнее слово Николая Дедка.