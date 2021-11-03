МВД признало «экстремистским формированием» телеканал «Белсат»

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» телеканал «Белсат» и его соцсети, сообщает ведомство.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках. 27 июля телеканал и его соцсети суд признал экстремистскими материалами.

1 ноября суд в Минске назначил 15 суток административного ареста представительнице «Белсата» Ирине Славниковой и ее мужу по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

18 февраля журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову суд приговорил к двум годам колонии по обвинению в организации грубого нарушения порядка (статья 342 УК).

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

Ранее «экстремистскими формированиями» признали инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення», NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя»

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.