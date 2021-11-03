Процесс по делу анархиста Николая Дедка не начался из‑за сообщения о минировании суда

Процесс по делу Николая Дедка не начался из-за сообщения о минировании здания суда, сообщает «Вясна».

Его дело должны были продолжить рассматривать сегодня в 10:00 в Минском городском суде спустя почти четыре месяца после перерыва на психолингвистическую экспертизу.

Теперь в здании работают саперы, в суд никого не пускают. Начнется ли заседание сегодня, неизвестно.

Позже «Вясна» написала, что саперные работы окончены, людей начали пускать в здание.

Перерыв в процессе длился с 6 июля, когда судья Анастасия Попко назначила психолингвистическую экспертизу, на которую отправили около 20 постов из телеграм-канала анархиста.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

По версии следствия, Дедок участвовал в акции протеста 23 августа в Минске, «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги.

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Обновлено в 10:35. Добавлена информация об окончании саперных работ.