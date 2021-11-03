Суд в Санкт‑Петербурге заключил под стражу беларуску Яну Пинчук, обвиняемую на родине по двум уголовным статьям

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал беларуску Яну Пинчук до 10 декабря, она будет содержаться под стражей в СИЗО №5, сообщила «Медиазоне» ее адвокат Юлия Дунаева.

24-летняя Яна Пинчук объявлена в розыск в Беларуси. В мае этого года силовики возбудили против нее уголовное дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению пресс-службы, с сентября по декабрь 2020 года Пинчук администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» и размещала в нем «экстремистские материалы» — тексты, в которых «содержится негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к сотрудникам правоохранительным органов», а также «предложение к действиям, направленным на причинение вреда по отношению к сотрудникам милиции». 28 сентября следователь заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проверки, пишет пресс-служба, Пинчук якобы сказала, что «по политическим или иным дискриминационным мотивам в Республике Беларусь не преследуется», а о том, что ее разыскивают, узнала только при задержании.

В суде Пинчук говорила, что четыре года проживает и работает в России, она не знала о том, что находится в розыске, и вменяемых ей преступлений не совершала. Девушка сообщила, что страдает хроническим гастритом, астмой, паническими атаками. Ее защита подчеркивала, что «экстрадиция предусматривает наличие запроса, такой запрос в материалах дела отсутствует».

В эфире телеканала «Дождь» адвокат Дунаева рассказывала, что девушку задержали утром 1 ноября в ее петербургской квартире по запросу беларуских властей. После силовики доставили ее в 16-й отдел полиции на Васильевском острове, а оттуда — в прокуратуру. Затем Пинчук отправили в ИВС.

Из Беларуси она уехала около года назад и больше туда не возвращалась; в Санкт-Петербурге работала официанткой, писало издание «Фонтанка».

Исправлено в 16:50. Уточнены статьи обвинения, предъявленного Пинчук в Беларуси. Добавлена информация о том, что запрос на экстрадицию Пинчук отсутствует в материалах дела.