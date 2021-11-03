В Минске экскурсоводку задержал милиционер, заказавший экскурсию; ей назначили 15 суток ареста

Суд Центрального района Минска арестовал на 15 суток экскурсоводку Оксану Манкевич по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

На суде Манкевич рассказала, что на выходных ей позвонил молодой человек, который представился Алексеем. Он заказал экскурсию для своей девушки. Они договорились встретиться 2 ноября на площади Свободы. Манкевич была там в назначенное время, к ней подошел молодой человек и показал удостоверение.

По словам экскурсоводки, они прошли до Революционной, 3, где находится главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Там у нее потребовали ввести пароль и разблокировать телефон. Из-за волнения она не смогла этого сделать. Ей предложили извиниться на видео, но Манкевич отказалась, потому что «не понимала, в чем нужно каяться».

Сотрудники ГУБОПиКа провели обыск дома у экскурсоводки, а затем отвезли ее в Центральное РУВД.

Свидетель, которого представили на суде как милиционера, который задерживал экскурсоводку, утверждали, что Манкевич была задержана в «подозрении в хранении экстремистских материалов» и добавил, что в день ее задержания не пользовался видеорегистратором. Сама Манкевич отрицает, что ее задерживал именно этот сотрудник.

1 февраля суд арестовал Оксану Манкевич на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Тогда вместе с ней силовики задержали группу из семи туристов, позже им назначили сутки и штрафы.