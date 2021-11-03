Совмин продлил запрет на ввоз и продажу в Беларуси товаров Liqui Moly, Skoda и Nivea

Совет Министров принял постановление №622, которое продлевает действие предыдущего решения правительства №240 о запрете ввоза и продажи в Беларуси товаров компаний Liqui Moly, Skoda и Beiersdorf.

Запрет продлен с 4 ноября 2021 года по 4 мая 2022-го включительно, пишет «Белта». Документ зарегистрирован на Национальном правовом портале, но еще не опубликован.

Решение о запрете продукции этих фирм в Беларуси власти обосновывали «обеспечением защиты национальных интересов <...> с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

По сообщению Совмина, прошлый документ принимали на основании указа Александра Лукашенко от 30 марта 2021 года № 128 «О применении специальных мер». В нем предусматривается введение запрета на ввоз и продажу отдельных групп товаров из стран, вводивших санкции в отношении беларуских юридических и физических лиц.

Правительство уточняло, что в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь их будут вывозить обратно с территории страны. Если же такие товары обнаружат в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и в интернете, то тем, кто торгует ими, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

«Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства», — объясняли в Совмине.

16 января стало известно, что Skoda, NIVEA и Liqui Moly не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси. 18 января у Минска забрали право провести чемпионат.