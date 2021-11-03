Житель Михановичей избил незнакомца в подземном переходе в Минске за отказ выпить с ним; мужчина умер в больнице

29 октября в подземном переходе на станции метро «Пушкинская» житель Михановичей предложил выпить незнакомцу, а когда тот отказался, избил его. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

От полученной травмы черепа 58-летний минчанин умер в больнице.

Оперативники выяснили, что избил его 35-летний житель агрогордка Михановичи. Он рассказал, что искал компанию для совместного распития алкоголя, а незнакомец в переходе на «Пушкинской» отказался от его предложения. Тогда мужчина нанес ему несколько ударов, от которых минчанин упал и получил травму головы.

Против жителя Михановичей возбуждено уголовное дело, он задержан. По какой статье начало производство, в милиции не уточнили.