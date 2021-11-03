Под Иркутском разбился грузовой самолет беларуской «Авиакомпании Гродно»

Под Иркутском в районе села Пивовариха при заходе на посадку разбился грузовой самолет АН-12 беларуской «Авиакомпании Гродно», сообщает «Белта».

Все, кто был на борту, погибли, сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Их останки нашли на месте крушения. На борту находились семь человек, приводит подробности телеграм-канал российского МЧС.

«На борту в составе экипажа было несколько граждан Беларуси, а также граждане других стран», — рассказал пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз изданию Sputnik.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов (статья 351 УК РФ), передает РИА «Новости».

Обновлено в 15:51. Добавлена информация МЧС о числе погибших.

Обновлено в 16:28. Добавлена информация про обнаружение останков.