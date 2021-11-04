На борту разбившегося самолета авиакомпании «Гродно» находились девять человек

На борту разбившегося под Иркутском самолета беларуской авиакомпании «Гродно» было девять человек. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый замруководителя главка российского МЧС по региону Андрей Рябоволов, пишет ТАСС.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сообщил он.

По словам Ряболовова, останки шестерых человек уже отправили на экспертизу. Всего из девяти человек четверо были гражданами России, трое — Беларуси и двое — Украины.

Ранее телеграм-канал российского МЧС сообщал о том, что на борту находились семь человек.

3 ноября под Иркутском в районе села Пивовариха при заходе на посадку разбился грузовой самолет АН-12 беларуской «Авиакомпании Гродно». Все, кто был на борту, погибли.

По факту крушения самолета в России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов (статья 351 УК РФ).