Правозащитнице «Вясны» Марии Рабковой вменяют организацию поджога здания гомельской налоговой в 2017 году

Двое из четверых обвиняемых по уголовному делу о создании преступной группировки и руководстве ей (часть 1 и 2 статьи 285 УК), которые, по версии следователей, участвовали в деятельности «ряда интернет-ресурсов анархистской направленности», организовали поджог здания налоговой Гомельского района в марте 2017 года, пишет пресс-служба Следственного комитета.

Как утверждает ведомство, 31-летний мужчина и 26-летняя девушка организовали поджог здания при помощи коктейлей Молотова и нашли исполнителей, дав им «конкретные указания по способу его совершения». Под описание СК подходит правозащитница центра «Вясна» Мария Рабкова и Александр Францкевич — они подходят по возрасту, им вменяют те же статьи. Также в феврале 2021 года в фильме «Тротил протеста» на телеканале ОНТ Рабкову связали с этим поджогом: «Ей предъявлены обвинения, есть много вопросов: и по нападениям на здания налоговой в Гомеле...».

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«Исполнители в свою очередь зафиксировали свои преступные действия на видеозапись, которую отправили в качестве отчета организаторам. Действия указанных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», — пишет ведомство.

Согласно запросу от беларуского национального бюро Интерпола в украинское, которое «Медиазоне» предоставил анархист Алексей Боленков, подозреваемым по делу о поджоге налоговой (часть 2 статьи 218 УК) проходит именно он. В документе указаны обстоятельства преступления: поджог, по версии следствия, произошел 24 марта в 03:27 «путем заброса двух бутылок с зажигательной смесью в окно здания инспекции по налогам и сборам».

В конце января против анархистов Александра Францкевича, Акихиро Гаевского-Ханады, правозащитницы Марфы Рабковой и волонтера центра «Вясна» Андрея Чепюка возбудили дело о создании преступной организации и участии в ней (часть 1 и 2 статьи 285 УК).

«Установлено, что двое из них, 30-летний мужчина и 26-летняя девушка, являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и телеграм-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины — их активными участниками», — писало ведомство.

Марию Рабкову обвиняют в подготовке и финансировании массовых беспорядков (часть 3 статьи 293 УК), участии в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК) и разжигании ненависти (часть 3 статьи 130 УК); Андрея Чепюка — в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) и участии в преступной организации. Францкевич и Гаевский-Ханада проходят вместе с ними по делу о преступной организации.

Обновлено в 13:43. Добавлена информация из запроса беларуского национального бюро Интерпола о подозреваемом в поджоге здания налоговой Гомельского района.