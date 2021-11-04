Мининформ заблокировал сайты БАЖ, «Беларуского ПЕН‑Центра» и «Союза беларуских писателей»

Министерство информации заблокировало сайты Беларуской ассоциации журналистов, «Союза беларуских писателей», «Беларуского ПЕН-Центра» и еще нескольких некоммерческих организаций, сообщают читатели «Медиазоны».

При попытке зайти на эти сайты пользователь видит сообщение о блокировке по решению Мининформа.

Кроме перечисленных, заблокированы также сайты объединения предпринимателей «Перспектива»,‎ «Объединения беларусов мира "Бацькаўшчына"» и беларуского комитета по сохранению памятников и достопримечательностей ICOMOS.

Ликвидация гражданского общества. Беларуские власти в один день закрыли десятки некоммерческих организаций

Ранее днем Мининформ уведомил экологическую организацию «Экодом» о блокировке ее сайта.

В приказе Мининформа об ограничении доступа к БАЖ, «Экодома» и ICOMOS указано, что на сайтах были гиперссылки на контент телеканала «Белсат», признанного «экстремистскими материалами».

Беларуская ассоциация журналистов — некоммерческая организация, добровольное профессиональное объединение журналистов страны, ликвидированное решением Верховного суда 27 августа.

«Союз беларуских писателей» — ликвидированное 1 октября негосударственное объединение литераторов, которым руководит Борис Петрович и в состав которого входит Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В стране существует также поддерживающий власть «Союз писателей Беларуси» во главе с Николаем Чергинцом.

«Беларуский ПЕН-Центр» — еще одно объединение литераторов, ставящее своими задачами развитие беларуской культуры, защиту свободы слова и прав писателей и журналистов. 9 августа организацию тоже ликвидировал Верховный суд.

Обновлено в 14:50. Добавлена информация о причине блокировки сайтов БАЖ, «Экодома» и ICOMOS.