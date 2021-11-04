Мининформ решил заблокировать сайт экологической организации «Экодом»

Министерство информации приняло решение о блокировке сайта некоммерческой экологической организации «Экодом», сообщила сама организация.

О блокировке говорится в уведомлении Мининформа от 3 ноября, которое опубликовал «Экодом» на своей странице в фейсбуке.

Пока что сайт по-прежнему открывается у пользователей как минимум нескольких провайдеров («Белтелеком», МТС).

31 августа Верховный суд ликвидировал «Экодом» по иску Минюста. Ранее министерство сообщило, что выявило нарушения в работе «Экодома», вынесло организации предупреждение и дало время до 20 июля на их устранение: «Однако данная организация мер по устранению нарушений не предприняла».

Далее «Экодом», по версии ведомства, не отчитался об устранении нарушений и не предоставил подтверждений этому, из-за чего Минюст подал иск о ликвидации объединения.

«Экодом» — это общественное объединение, основанное в 1996 году. Основной задачей организация ставит «продвижение экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития».