Минздрав увеличил допустимую норму переработки для медиков на 900 часов в год

Минздрав увеличил допустимую норму переработки для медиков с 900 до 1800 часов в год, указано в новом постановлении ведомства.

Согласно нему, в 2021 и 2022 годах «в исключительных случаях <...> продолжительность работы, выполняемой работниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 1800 часов в год».

При этом такое увеличение работы сверх нормы теперь допустимо только с согласия работника и профсоюза.