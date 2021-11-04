Минздрав увеличил допустимую норму переработки для медиков на 900 часов в год

Минздрав увеличил допустимую норму переработки для медиков с 900 до 1800 часов в год, указано в новом постановлении ведомства.
Согласно нему, в 2021 и 2022 годах «в исключительных случаях <...> продолжительность работы, выполняемой работниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 1800 часов в год».
При этом такое увеличение работы сверх нормы теперь допустимо только с согласия работника и профсоюза.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет