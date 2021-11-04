В МИД Беларуси вызвали временного поверенного Польши из‑за заявлений о нарушении границы вооруженными людьми

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из‑за заявлений о нарушении границы вооруженными людьми, сообщает министерство.

Польскому дипломату заявили «решительный протест» из-за заявлений официальных лиц Польши о «заходе 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме». МИД считает это «бездоказательными инсинуациями», которые «стали нормой в поведении официальной Варшавы».

Министерство также указало на «недопустимость нагнетания обстановки на границе». Ведомство утверждает, что «Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации».

Ранее министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в ночь с 1 на 2 ноября на территории Польши пограничный патруль заметили троих людей в форме и с длинноствольным оружием. По словам Жарына, после того, как польские силовики попытались установить контакт, неизвестные перезарядили оружие и ушли на беларускую сторону границы.