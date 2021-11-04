Лукашенко и Путин утвердили 28 союзных программ по интеграции Беларуси и России

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Госсовета Союзного государства утвердили 28 союзных программ, сообщает «Белта».

В ходе заседания Лукашенко подписал декрет ВГС «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», в который входят 28 союзных программ. Ранее документ подписал и Путин.

Лукашенко и Путин согласовали программы 9 сентября по итогам переговоров в Москве. На следующий день правительство России опубликовало их названия и краткое содержание. Большая их часть посвящена экономическим вопросам — среди прочего, страны согласовали «гармонизацию денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования» и «сближение макроэкономической политики».

Беларусь и Россия обсуждали политическую интеграцию около 20 лет — с момента подписания Александром Лукашенко и Борисом Ельциным союзного договора в 1999 году.

Летом 2019 года Владимир Путин заверил, что интеграция не означает объединения государств, а Лукашенко предложил подготовить соглашение к 20-летию Союзного государства, то есть к 8 декабря. За день до этого они встретились в Сочи, чтобы, в том числе, обсудить «перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства».

Многие жители Беларуси увидели в такой размытой формулировке угрозу суверенитету страны, и в Минске прошли антиинтеграционные протесты.

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В конце того же месяца на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о существовании 31-й дорожной карты, «посвященной дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр». Лукашенко признал ее существование, но заверил, что он договорился с Путиным и о согласовании и введении 31-й карты речи не идет.

9 августа 2021 года Лукашенко в прямом эфире «Большого разговора с президентом» еще раз вспомнил о 31-й карте, «которая имела политический подтекст», и рассказал, что от нее предложил отказаться лично Путин.

Даже в общих чертах содержание дорожных карт оставалось неизвестным до сентября 2021 года, а полностью документы не опубликованы до сих пор.