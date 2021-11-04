В Беларуси с проката сняли фильм «Искушение»; комиссия нашла в нем «сексуальные извращения»

В Беларуси фильм Пола Верховена «Искушение» сняли с проката по рекомендации экспертной комиссии, которая нашла в нем «сексуальные извращения», сообщает издание Zerkalo.

Сам документ с заключением Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости (РЭК) появился днем в телеграм-канале «Ник и Майк». Вечером его подлинность подтвердили источники Zerkalo.

В начале документа говорится, что в Минкульт поступило обращение директора Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГУКИ Александра Филиппова, а также «многочисленные обращения граждан», требующих отменить прокат фильма.

В состав экспертной комиссии, которая просмотрела «Искушение», вошли десять человек. Среди них чиновники Минкульта, работники БГУКИ и Академии искусств, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карчевский и другие.

«Изучив в пределах компетенции фильм "Искушение", РЭК пришла к заключению, что в фильме содержатся антиэстетичные сцены полового акта, сексуальные извращения, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, чрезмерной жестокости по отношению к людям, показ сцен уничтожения людей особо жестокими способами», — заключила комиссия.

На основании этого решения комиссия не рекомендует фильм к публичному показу «в интересах общественного порядка и защиты нравственности населения».

Также в документе для справки приводятся два определения из википедии: сексуальных отклонений и сексуальных извращений.

В России фильм также запретили к прокату. В Беларуси «Искушение» получило прокатное удостоверение, показы должны были начаться 4 ноября, но фильм исчез из расписания кинотеатров.