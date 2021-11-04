Минчанка пыталась попасть на суд над анархистом Николаем Дедком — ее арестовали на 7 суток

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 7 суток 35-летнюю минчанку Ульяну Егорову, которая днем ранее пыталась попасть на суд над анархистом и блогером Николаем Дедком, сообщает правозащитный центр «Вясна».

На девушку составили протокол о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП) за то, что утром 3 ноября на первом этаже Мингорсуда она «вела себя агрессивно и назойливо, громко кричала, нецензурно ругалась, на замечания не отвечала».

Как передают правозащитники, Егорова пришла на судебное заседание по делу Николая Дедка. Сначала она забыла свой паспорт, а пока возвращалась за ним, суд уже начался, о чем ей сказал милиционер на входе. Девушка ответила, что дождется перерыва, после которого придет на заседание.

«Сейчас доем "Роллтон" и буду тебя бить». Анархист Николай Дедок выступил в суде и рассказал, как его пытали силовики

После этого милиционер потребовал выложить на стол все вещи из рюкзака девушки. Среди них были бумаги с записями, которые охранник хотел прочитать. Егорова отказалась дать ему бумаги, после чего ее завели в служебную машину и отвезли во Фрунзенский РУВД, где и составили протокол

На суде Егорова не признала свою вину и сказала, что предоставила для проверки все вещи, но не понимает, на каком основании должна была позволить милиционеру прочитать ее личные записи.

Судья Мария Ерохина признала девушку виновной и постановила арестовать ее на 7 суток.