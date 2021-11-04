Минчанка пыталась попасть на суд над анархистом Николаем Дедком — ее арестовали на 7 суток

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 7 суток 35-летнюю минчанку Ульяну Егорову, которая днем ранее пыталась попасть на суд над анархистом и блогером Николаем Дедком, сообщает правозащитный центр «Вясна».
На девушку составили протокол о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП) за то, что утром 3 ноября на первом этаже Мингорсуда она «вела себя агрессивно и назойливо, громко кричала, нецензурно ругалась, на замечания не отвечала».
Как передают правозащитники, Егорова пришла на судебное заседание по делу Николая Дедка. Сначала она забыла свой паспорт, а пока возвращалась за ним, суд уже начался, о чем ей сказал милиционер на входе. Девушка ответила, что дождется перерыва, после которого придет на заседание.
После этого милиционер потребовал выложить на стол все вещи из рюкзака девушки. Среди них были бумаги с записями, которые охранник хотел прочитать. Егорова отказалась дать ему бумаги, после чего ее завели в служебную машину и отвезли во Фрунзенский РУВД, где и составили протокол
На суде Егорова не признала свою вину и сказала, что предоставила для проверки все вещи, но не понимает, на каком основании должна была позволить милиционеру прочитать ее личные записи.
Судья Мария Ерохина признала девушку виновной и постановила арестовать ее на 7 суток.
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