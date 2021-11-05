Суд в девятый раз назначил административный арест Анастасии Крупенич‑Кондратьевой и Сергею Крупеничу

Суд Ленинского района Минска назначил бывшей учительнице Анастасии Крупенич-Кондратьевой 15 суток административного ареста по делу о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает «Вясна».

Такое решение вынесла судья Анастасия Очалова.

Адвокат Анастасии просила судью пригласить в суд участкового по фамилии Зенкевич, который проверял телефон минчанки. Как пишут правозащитники, в 30-дневный срок телефон должен был быть отправлен в доход государства, но участковый держит его у себя и составляет новые протоколы. В каждом новом документе указано, что телефон осмотрен во включенном состоянии. Правозащитники отмечают, что такое невозможно, так как он уже более 100 дней находится под арестом, а батарея не может работать так долго. Судья Очалова ходатайства адвоката отклонила.

Позже телеканал «Белсат» сообщил, что мужа девушки Сергея Крупенича арестовали на 15 суток по той же статье. Он, как и Анастасия, уже провел в изоляторе более 100 суток.

4 ноября Анастасия Крупенич-Кондратьева должна была освободиться после 13 суток ареста по статье о распространении экстремистских материалов, но так и не вышла из изолятора, писали правозащитники. Это был уже восьмой арест минчанки. По подсчетам «Вясны», суммарно она провела в изоляторе 111 суток.

В предпоследний раз судья Ленинского района Минска Татьяна Шотик рассмотрела материал в отношении Крупенич за 12 минут: минчанку судили за то, что она переслала мужу сообщение из телеграм-канала Nexta.

Протоколы на Анастасию и ее мужа Сергея Крупенича силовики составили 18 июня; паре вменяется пересылка друг другу сообщений из «экстремистских телеграм-каналов» в личной переписке. Супругов задержали в июле. С тех пор суд раз за разом назначает им административный арест.

Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывшая учительница минской гимназии. На видео, появившемся в телеграм-канале ГУБОП, она извинялась за то, что скинула данные о ребенке милиционера в признанный экстремистским телеграм-канал «Черная книга Беларуси».

Обновлено в 18:21 и 18:30. Добавлена информация об административном аресте Сергея Крупенича и подробности процесса над Анастасией.