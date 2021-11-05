В Минске айтишника приговорили к 3 годам химии за участие в протестах; суд использовал как доказательство видео с извинениями

Суд Центрального района Минска приговорил 23-летнего программиста Никиту Зимина к 3 годам химии за участие в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Вясна».

По версии обвинения, Зимин «с целью высказывания политических взглядов и разжигания вражды в обществе» принял участие в протестах 10 августа 2020 года. Программист «не слушал требования сотрудников [милиции] освободить зеленю зону для свободного прохода граждан и блокировал проезд транспорта возле "Риги"». В суде Никита Зимин полностью признал вину.

Айтишник рассказал, что в акции участвовал со своим другом Максимом Нестеровичем, который также находится под арестом по уголовному делу. В суде стало известно, что в августе 2021 года силовики приехали задерживать именно Нестеровича, а Зимин, находившийся с ним в тот момент, сказал, что тоже участвовал в протестах.

Как утверждают правозащитники, в суде в качестве доказательств были представлены видео с извиняющимися Нестеровичем и Зиминым. 17 августа, в день их задержания, такие видео опубликовал провластный телеграм-канал «Желтые сливы».