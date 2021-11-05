Силовики задержали фаната и его подругу из Борисова по статье о незаконном обороте наркотиков

Силовики задержали футбольного фаната и его подругу из Борисова по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает «Белта» со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Как утверждает агентство, борисовчане купили 2 грамма мефедрона, который силовики впоследствии нашли в их машине. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 328 УК). Санкция статьи — ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее задержанный 23-летний фанат уже был судим за незаконный оборот наркотиков, отмечает «Белта».