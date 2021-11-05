С завода «Нафтан» уволили инженера, который отбыл арест за распространение «экстремистских материалов»

4 ноября в Новополоцке уволили инженера-конструктора и зампредседателя независимого профсоюза работников «Нафтана» Александра Болонкина, сообщает телеграм-канал «Белорусский независимый профсоюз Новополоцк».

Канал опубликовал, как утверждается, приказ об увольнении инженера, подписанный гендиректором Андреем Сойко. Возле подписи Болонкина на документе ручкой дописано, что инженер с приказом не согласен.

Причиной для увольнения, как указано в приказе, стало отсутствие инженера на работе в связи с административным арестом.

27 сентября Александра Болонкина задержали на рабочем месте. На него составили протокол по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), суд арестовал его на 15 суток.

Причиной для составления протокола стал пост на странице Болонкина в инстаграме, в котором он распространил «информационный продукт, внесенный в национальный список экстремистских материалов», пишет канал. К материалам дела, утверждает профсоюз, был приложен скриншот публикации, на котором Болонкин стоит с плакатом «Я/МЫ TUT.бай».

Чтобы избежать увольнения за прогул, Александр Болонкин хотел взять отпуск без сохранения зарплаты, но руководство отказало ему в этом.

Профсоюз пишет, что администрация завода предлагала инженеру «подумать» про заявление по соглашению сторон, потому что не согласен с увольнением.