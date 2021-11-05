В Польше задержали двоих человек, перевозивших мигрантов под видом скорой помощи

4 ноября польская полиция задержала двух граждан Польши, которые перевозили мигрантов под видом скорой помощи. Об этом сообщает полиция Бяла-Подляски.

О подозрительной машине скорой помощи полиции рассказали пограничники. Когда полицейские заметили скорую в Бяла-Подляске и потребовали от водителя остановиться, тот выпрыгнул из автомобиля и скрылся. В машине находилось пятеро граждан Ирака и 29-летний поляк.

Полицейские нашли водителя машины с помощью вертолета — скрываясь, он прыгнул в реку, а потом прятался в кустах. Мужчина оказался гражданином Польши. Обоих поляков задержали, им предъявлено обвинение в пособничестве незаконному пересечению границы.

Один из иракцев, находившихся в машине скорой помощи, доставлен в больницу. Остальных полиция передала пограничникам.