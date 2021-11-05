Суд признал видео «Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком» экстремистским материалом

Суд признал видео под названием «Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком 17.07.2021» экстремистским материалом, сообщает телеграм-канал генеральной прокуратуры. Видео размещено на канале «Настоящая Беларусь!».

Видео представляет из себя запись стрима, на котором беларусы в Варшаве проводят акцию на Дворцовой площади. На ней присутствуют, в том числе, ксендз Вячеслав Барок из Россонов. Участники акции молятся и поют.

3 декабря Вячеславу Барку назначили 10 суток ареста за пост с картиной художника Владимира Цеслера «Стоп Лукашизм» в фейсбуке. На ней изображение государственного герба помещено перед красно-зеленой свастикой. Этот пост был расценен как демонстрация нацистской символики.