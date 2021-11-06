47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом в поддержку заключенного студента Артема Боярского

47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом «по поводу преследования беларуского студента Артема Боярского». Среди подписавшихся — 15 академиков и 26 членов-корреспондентов РАН.

Письмо адресовано генпрокурору Андрею Шведу и председателю Минского городского суда Татьяне Тупик.

Ученые пишут, что они глубоко обеспокоены преследованием своего коллеги, химика Артема Боярского. «Eму не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем Боярский подвергался избиениям», — отмечают подписавшиеся.

Они призвали прокуратуру и суд «к справедливому и непредвзятому ведению дела», а также попросил суд освободить Боярского из-под стражи.

Открытое письмо опубликовано на сайте «Клуба 1 июля» — неформального объединения ученых, протестовавших против реформы российской академии с 2013 года.

20-летнего студента химфака БГУ Артема Боярского обвиняют в «руководстве экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК). Ему вменяют администрирование телеграм-канала «Мая краiна Беларусь», который 27 октября признали «экстремистским формированием».

Молодого человека задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Согласно протоколу, в его комнате в общежитии на окне висел бчб-флаг. Вскоре против него возбудили уголовное дело, студента заключили под стражу.