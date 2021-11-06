В Багдаде и столице иракского Курдистана Эрбиле закрывают почетные беларуские консульства

В иракских городах Багдаде и Эрбиле закрывают почетные беларуские консульства, сообщает курдское издание ROJ News. Это подтверждает информационное агентство Shafaq со ссылкой на почетного консула Беларуси в Эрбиле Фуада Хамада.

Как сообщается, причиной закрытия консульств стало стремление иракских властей противодействовать росту миграции.

Издание опубликовало видео, на котором, как утверждается, перед зданием консульства Беларуси в столице автономной области Курдистан Эрбиле спускают государственный флаг.

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Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Belarus Konsolosluğunu kapatma kararının ardından Hewler’deki Belasur Fahri Konsolosluğu önünde bulunan Belarus Bayrağı indirildi!



Belarus-Polonya sınırında yüzlerce Kürt göçmenin bekleyişi ise devam ediyor! pic.twitter.com/IFenqXIkTo — Rojnews Türkçe (@AjansRojnews) November 6, 2021

Позже Фуад Хамад подтвердил Zerkаko.iо информацию о закрытии белорусских представительств по инициативе властей Ирака.

— Иракская сторона считает, что закрытие почетных консульств сведет к минимуму выдачу виз иракцам для поездки в Беларусь. Однако почетные консульства не уполномочены выдавать визы. Думаю, что это просто неправильное понимание. Я считаю, что это плохая причина для закрытия консульств, но это их решение, и мы должны его уважать, — приводит издание слова Хамада.

У Беларуси нет посольства или консульств в Ираке. Функции чрезвычайного и полномочного посла в этой стране по совместительству исполняет посол в Турции Виктор Рыбак. Визы гражданам Ирака выдает посольство в Анкаре, говорилось в расследовании Deutsche Welle.

Почетное консульство возглавляется не профессиональным дипломатом, а гражданином иностранного государства, выполняющим свою работу на общественных началах.

С начала 2021 года на территорию Литвы из Беларуси нелегально переправились в десятки раз больше мигрантов, чем за последние пять лет. Литовские пограничники отчитываются о сотнях задержаний в день — прежде всего, граждан Ирака.

30 октября на беларуско-польской границе пограничники обнаружили труп 25-летнего гражданина Ирака. Это был уже как минимум шестой случай с начала августа.

31 октября на фудкорте в торговом центре «Галерея Минск» умер 35-летний гражданин Ирака.

Обновлено в 19:22. Добавлена цитата почетного консула Беларуси в Эрбиле Фуада Хамада.

Исправлено в 19:48. Уточнен статус закрытых представительств: речь идет о почетных консульствах, иных диппредставительств у Беларуси в Ираке нет.