Суд оштрафовал поручителей юриста и директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» суммарно на 18 850 рублей

5 ноября суд Партизанского района Минска оштрафовал поручителей юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского и директора Сергея Дроздовского суммарно на 18 850 рублей, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточнили «Медиазоне», что, по мнению суда, Дроздовский и Граблевский нарушили условия меры пресечения (статья 121 УПК). Детали пока неизвестны.

Двоих поручителей Сергея Дроздовского оштрафовали на 100 базовых величин каждого, двоих поручителей Олега Граблевского — на 200 и 250 базовых величин.

31 июля Олега Граблевского и Сергея Дроздовского отпустили под поручительство. «При этом следствие в наш адрес продолжается, и какую-то большую информацию сверх того что мы увидели на просторах интернета о нас мы сообщить не сможем пока», — сообщил тогда Дроздовский.

В январе ДФР КГК начал проверку в отношении сотрудников организации, подозревавшихся в «неправомерном завладении» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, которые предназначались беларусам с инвалидностью. 4 февраля Граблевского отправили в СИЗО, а Дроздовского — под домашний арест.

23 июля, за неделю до перевода правозащитников под поручительство, стало известно о ликвидации «Офиса по правам людей с инвалидностью» и десятка других неправительственных организаций.

Исправлено 28 декабря в 18:37. Граблевского и дроздовского оштрафовали 5 ноября, а не октября.