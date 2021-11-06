На задержанного из‑за обложки паспорта с «Погоней» завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК) против задержанного из-за обложки паспорта с гербом «Погоня» 23-летнего минчанина, сообщает ведомство.

СК не указывает фамилии минчанина, но подробности его задержании и возраст совпадают с данными Владислава Федорова, которого задержали 14 октября во время досмотра вещей перед входом на стадион «Минск-Арена», где проходил хоккейный матч «Динамо-Минск — Спартак». На следующий день суд Центрального района Минска арестовал его на 15 суток по протоколу о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП).

Ведомство сообщало, что во время осмотра вещей милиционеры обратили внимание на обложку паспорта, а в разговоре с сотрудниками Федоров «также пояснил, что неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях».

Болельщика задержали и доставили в Центральное РУВД Минска. Следственный комитет утверждает, что при личном обыске у него обнаружили «сверток с веществом темно-коричневого цвета массой 0,15 грамм, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотическим средством — гашишем». Ведомство приводило слова задержанного о том, что гашишем его угостил «знакомый парень на одной из вечеринок».

Также СК по фотографиям в телефоне Федорова установил, что в августе и сентябре 2020 года он участвовал в массовых акциях в центре Минска. «Кроме этого выявлено, что он подписчик множества экстремистских Telegram-каналов», — утверждает ведомство.