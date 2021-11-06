Фигуранту дела ОГСБ россиянину Егору Дудникову предъявили обвинение в разжигании розни

21-летнему россиянину Егору Дудникову предъявили обвинение в разжигании социальной розни группой лиц (часть 3 статьи 130 УК, от пяти до 12 лет лишения свободы), сообщает правозащитный центр «Вясна».

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Дудникова задержали 5 мая в Минске и обвинили в в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Позже стало известно, что его арест связан с делом «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ). Так назывался телеграм-канал и одноименный чат, под номером 395 внесенные КГБ в список террористических организаций. Участников чата спецслужба обвиняет в покушении на телеведущего-пропагандиста Григория Азаренка, поджогах и попытках взорвать российскую вышку связи.

Следствие считает Дудникова одним из админов канала ОГСБ. Телеканал ОНТ в фильме «20 террор 21» показывал кадры, на которых человек, подписанный в титрах как Дудников, зачитывает текст с призывом закупаться «бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом». «Новая газета» публиковала письмо россиянина из СИЗО, в котором он рассказывал, что «только озвучивал видеоролики, тексты давал» за вознаграждение. В июне адвокат Дудникова Антон Гашинский рассказал, что его подзащитный жалуется на головные боли и панические атаки.