Абонентам «Космос ТВ» пришло сообщение о росте заболеваемости COVID‑19 из‑за мигрантов; оператор объяснил это взломом сервера

Некоторые абоненты телекоммуникационного оператора «Космос ТВ» получили СМС-сообщение, автор которого от лица Минздрава призывал вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19, вызванного «временным пребыванием граждан из стран Ближнего Востока на территории РБ». Сама компания назвала сообщение «следствием внешнего технического внедрения на один из серверов».

Утром скриншот СМС от «Космос ТВ» опубликовал пользователь твиттера Cyniczny Bulbash.

Днем компания назвала сообщения ложными и принесла извинения абонентам.

«07.11.2021 в результате технического сбоя работы сервиса СМС-рассылки некоторым из Вас поступило СМС с некорректным содержанием. Обстоятельства причин отправки СМС выясняются специалистами компании. Будьте здоровы и не забывайте о мерах профилактики COVID-19. Мы сожалеем о доставленном беспокойстве и приносим свои извинения», — написано в официальном сообщении компании на сайте.

В пояснении «Космос ТВ» указано, что СМС «явились следствием внешнего технического внедрения на один из серверов СООО "Космос ТВ"».

«Источники этой технической провокации устанавливаются. Еще раз приносим извинения за эти ложные сообщения», — пишет компания.

Минздрав в своем телеграм-канале также отрицает причастность к сообщению:

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь действительно рекомендует вакцинироваться против гриппа и COVID-19, но никакого отношения к пришедшим СМС-кам у подписчиков компании "Космос ТВ" Минздрав не имеет», — пишет пресс-служба ведомства.