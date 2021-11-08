МВД признало «экстремистским формированием» инициативу бывших силовиков BYPOL план «Перамога»

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» инициативу BYPOL, объединяющую бывших силовиков, и мобилизационный план «Перамога». Об этом сообщил телеграм-канал ГУБОП.

В обновленном списке «причастных к экстремизму» указано, что «экстремистским формированием» признаны все социальные сети BYPOL и «Перамогі», а также их сайты.

Инициативу BYPOL основали в октябре 2020 года. На сайте проекта утверждается, что он объединяет «несколько сотен действующих и бывших сотрудников, которые хотят восстановления законности и правопорядка в Беларуси».

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Ранее «экстремистскими формированиями» признали телеканал «Белсат», инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення», NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя»

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

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Обновлено в 12:23. Добавлена информация о том, что «экстремистскими формированиями» признаны все социальные сети BYPOL и «Перамогі», а также их сайты.