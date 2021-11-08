Минчанин выпал из окна пятого этажа, а в его квартире обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти

Минчанин выпал из окна на пятом этаже, а в его квартире милиция обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает МВД.

По информации ведомства, около 18:30 очевидцы позвонили в милицию и рассказали о человеке, который выпал из окна на пятом этаже в доме на проспекте Рокоссовского.

Им оказался 36-летний минчанин, он доставлен в больницу. В квартире обнаружили тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти.

«По факту убийства женщины и падения мужчины из окна проводится проверка», — передает ведомство.

Ранее в телеграм-канале Антона Мотолько сообщили, что мужчина в военной форме выстрелил в женщину квартире на проспекте Рокоссовского, 75, а затем выпрыгнул из окна. Другие источники утверждают, что он был одет в форму милиции.