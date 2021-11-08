Учительницу из Мозыря приговорили к 2 годам колонии за сообщения в телеграм‑канале и участие в протестах

Мозырский районный суд приговорил учительницу Ирину Горяшину к 2 годам колонии на закрытом судебном процессе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Валентина Новикова признала Горяшину виновной в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и личных данных (часть 2 статьи 203−1 УК). Кроме лишения свободы девушку также обязали выплатить штраф в размере 50 базовых величин.

Судебный процесс был закрытым по ходатайству потерпевшего милиционера Ропота, поэтому детали неизвестны.

Девушку задержали 24 августа. Правозащитникам известно, что Горяшиной вменяли публикацию сообщений в телеграм канале «Мозырь 97», признанном экстремистским.

Ирина Горяшина работала учительницей в местной школе, она воспитывает двоих детей — 7 и 15 лет.