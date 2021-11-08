Родственники находящихся в СИЗО больше не могут оформить для них подписку на печатные издания; МВД исключило этот пункт из ПВР

Родственники находящихся под стражей больше не могут оформить для них подписку на печатные издания. Об этом стало известно из ответа начальника СИЗО-1 родным одного из арестантов.

В документе начальник изолятора Андрей Цедрик объясняет, что еще 30 июня МВД исключило из Правил внутреннего распорядка (ПВР) в СИЗО пункт 169 о том, что родственники находящихся под стражей могут оформить для них подписку на печатные издания. Постановление министерства вступило в силу 29 сентября.

«В связи с чем оформление подписки в отделении связи производит сотрудник СИЗО за счет средств лица, содержащегося под стражей, находящихся на его лицевом счете», — указано в документе, опубликованном «Вясной».