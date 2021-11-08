Верховный суд ликвидировал «Таварыства беларускай мовы»

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации ОО «Общество беларуского языка имени Франциска Скорины», сообщает председатель организации Алена Анисим.

Минская городская организация ТБМ являлась учредителем газеты «Новы час», которую зарегистрировали в 2002 году. В связи с ликвидацией организации газета лишается регистрации СМИ. В конце октября 2021 года Мининформ заблокировал сайт издания.

ТБМ основали в 1989 году, в 2006 году организацию зарегистрировал Минюст.

В 2016 году тогда зампредседателя организации Елена Анисим выдвигалась кандидатом в депутаты Палаты представителей по Столбцовскому избирательному округу. В качестве депутата он стала членом Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

15 июля в ходе обыска в «Обществе беларуского языка» забрали оргтехнику, сообщала Елена Анисим.