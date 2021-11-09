Минздрав назначил предельную цену на кислород

Минздрав установил предельную цену на кубометр газообразного кислорода и на тонну жидкого, сообщает ведомство. Соответствующее постановление от 4 ноября было опубликовано только сегодня.

Предельная цена на газообразный кислород установлена в размере 1,7 рубля за кубометр. Тонну жидкого кислорода можно продать не дороже, чем за 400 рублей.

Минздрав ввел это ограничение на период «сложной эпидемиологической ситуации», говорится в сообщении.

29 октября Совмин запретил вывозить кислород из Беларуси вне зависимости от страны его происхождения.

24 октября телеканал СТВ сообщил, что Вооруженные силы начали поставки медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

Александр Лукашенко отрицал дефицит кислорода в больницах Беларуси. «Он обратил внимание, что на этой теме пытаются взбудоражить общество — мол, в медицинских учреждениях якобы не хватает точек с кислородом для пациентов. На самом же деле в настоящее время задействовано только немногим более половины из имеющихся в наличии. "У нас только 52% занято, так как не хватает точек для кислорода?" — сыронизировал глава государства, отвечая на лживые утверждения недоброжелателей», — писало государственное агентство «Белта» в репортаже о визите Лукашенко в Лидскую центральную районную больницу.