Депутаты приняли во втором чтении закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Депутаты во втором чтении приняли закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщает «Белта».

Согласно тексту законопроекта, одобренному в первом чтении, статья 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) теперь будет изложена в новой редакции.

Часть 1 статьи 361 расширяет понятие действий против национальной безопасности, включая в него публичные призывы к «применению мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы»; за это предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или до шести лет лишения свободы.

Часть 2 устанавливает наказание за такие же призывы, «обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации» — лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

В части 3 говорится о призывах, «совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие тяжкие последствия»; наказание — от четырех до 12 лет лишения свободы.

«В то время, когда ее писали, изначально не было таких понятий, как глобальная сеть интернет, Twitter, Facebook. Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили все эти призывы», — говорил автор законопроекта Олег Белоконев.

Кроме того, он предложил конфисковывать имущество беларусов, призывающих к санкциям, и лишать их гражданства.

«Ущерб от санкций достаточно велик. И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям — должны нести ответственность. Думаю, что будет еще конфискация имущества в доход государства, чтобы гасить ущерб, который нанесли люди. Ну и, на мой взгляд, их надо лишать гражданства», — сказал депутат.

4 октября парламентарии приняли закон в первом чтении. После слушания в Совете Республики закон отправится на подпись к Александру Лукашенко.

18 октября ГУБОПиК предложил лишать гражданства беларусов, которые «сбежали из страны и работают в интересах западных стран».