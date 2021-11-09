Задержана бывшая руководительница «Радиславы» Ольга Горбунова

Задержана бывшая руководительница ОО «Радислава» и активистка в сфере женских прав Ольга Горбунова, сообщает телеграм-канал «Girls Power».

Эту информацию «Медиазоне» подтвердили знакомые девушки из активисткой сферы. Горбунова находится на Окрестина, подробностей ее задержания нет, причины неизвестны.

ОО «Радислава» создали в 2002 году в Минске женщины, пострадавшие от насилия. Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия. В 2016 году организация запустила интерактивный проект «Карта насилия», в рамках которого рассказывает истории женщин, пострадавших от домашнего насилия.

В сентябре 2021 года появилась информация, что ДФР КГК направил Мингорисполкому предложение ликвидировать «Радиславу», однако в самой организации сообщили, что это неправда.