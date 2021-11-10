В Минске наркоконтроль задержал двух школьниц по делу о распространении наркотиков с целью сбыта

В Минске нарконтроль задержал двух школьниц 15-ти и 17-ти лет по обвинению в незаконном обороте наркотиков с целью сбыта (статья 328 УК), сообщает МВД.

17-летнюю минчанку оперативники задержали, как утверждается, когда она собиралась делать закладки с альфа-PVP.

«При себе старшеклассница хранила семь свертков с особо опасным психотропным веществом, а дома — еще 15 кульков с "товаром", фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления наркотиков. Общий вес изъятого составил 22 грамма», — пишет пресс-служба ведомства.

При обыске у 15-летней школьницы наркоконтроль нашел один сверток с 0,04 грамма альфа-PVP, электронные весы, а в мобильном телефоне — координаты закладок.

Задержанные подростки знакомы между собой и две недели работали на один интернет-магазин по продаже наркотиков. Сами они тоже употребляли психотропы, утверждают в милиции. Одна из задержанных на видео, опубликованном МВД, рассказала, что проработала в интернет-магазине закладчицей неделю, но деньги получить не успела.